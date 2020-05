Buurt kant zich tegen kippenstal met 84.000 dieren: “Dit hoort thuis op een industriepark” Wouter Demuynck

27 mei 2020

12u30 0 Meerhout Buurtbewoners van de Volmolenweg in Meerhout zijn niet opgezet met de plannen van de Lommelse firma LV Verhoeven om er een vleeskippenbedrijf met 84.000 dieren te bouwen. Zij vrezen onder meer geluids- en geurhinder en willen het stuk natuur niet verloren zien gaan.

LV Verhoeven wil aan de Volmolenweg, nabij de Oude Tramstraat, twee kippenstallen van elk iets minder dan 3.000 vierkante meter bouwen die elk 42.000 vleeskippen kunnen herbergen. Daarnaast zou er ook nog een loods komen van 375 vierkante meter. De zaakvoerders van de firma hebben in de regio nog enkele landbouwbedrijven, maar hebben daar geen tot nauwelijks uitbreidingsmogelijkheden.

Geluids- en geurhinder

De buurtbewoners van de Volmolenweg zien de komst van het vleeskippenbedrijf evenwel niet zitten. Zij overhandigden een petitie met meer dan 4.000 handtekeningen tegen de komst van het bedrijf aan het Meerhoutse schepencollege en intussen werden er ook al meer dan 30 bezwaarschriften ingediend.

“Bij de uitbouw van dergelijke stallen is er meer geurhinder en toename van geluidsoverlast. Bovendien zal de uitbouw het aantal grote vrachtwagenbewegingen rond dit bedrijf aanzienlijk doen toenemen, wat opnieuw voor een verhoogde uitstoot zorgt van CO2", klinkt het in de buurt. “Dit kippenvleesbedrijf hoort niet thuis in een landelijke bosrijke groene en landbouwgemeente als Meerhout. Dit hoort thuis op een industriepark.”

Het openbaar onderzoek rond de vergunningsaanvraag loopt nog tot en met 7 juni. Het gemeentebestuur van Meerhout zal dan een advies verlenen aan de deputatie, die beslist over de vergunning.