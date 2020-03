Burgemeester roept inwoners op om coronamaatregelen te volgen: “Er zal hard opgetreden worden tegen overtredingen” Wouter Demuynck

19 maart 2020

13u57 0 Meerhout In tijden van de coronacrisis rekenen we allemaal op elkaars burgerzin. De Meerhoutse burgemeester Nele Geudens (CD) looft de inzet van haar inwoners, maar volgens haar zijn er nog enkelingen die de regels aan hun laars lappen. Eén café waagde het zelfs om stiekem weer te openen.

“Velen van jullie zijn ongelooflijk goed bezig: jullie gaan werken, spelen in de tuin met de kinderen, gaan fietsen met je partner, gaan lopen met een vriend, vragen aan je buur hoe het met hem gaat of gaan rustig naar de winkel en nemen enkel het noodzakelijke mee”, schrijft de burgemeester aan haar inwoners in de Meerhoutse Facebookgroep ‘Ge zei van Merret as...’. “Jullie houden afstand om dit virus minder kansen te geven om meer mensen te besmetten. Ik ben dan ook ongelooflijk trots op jullie.”

Achterdeur van café geopend

Helaas zijn er blijkbaar ook nog burgers die het niet zo nauw nemen met de maatregelen. “Er zijn er die nog steeds massaal onze winkels plunderen en zo anderen die gaan werken, onze ouderen en onze mensen met financiële moeilijkheden in de kou laten staan. Ik word stil, maar ook boos, als ik verneem dat er weer een café haar achterdeur heeft geopend, weer een groep mensen beslist om te gaan vissen aan de visvijver, weer de regels niet worden gevolgd. Ik vind dit onaanvaardbaar in ons dorp. Er zal dan ook hard opgetreden worden tegen deze overtredingen. Ik verwacht solidariteit. Van iedereen!”, besluit Geudens.