Brug tussen Meerhout en Laakdal wordt tijdelijk fietsersbrug Wouter Demuynck

22 april 2020

17u25 3 Meerhout De brug over het Albertkanaal aan Genelaar in Meerhout en Langvoort in Laakdal, die verhoogd wordt zodat containerschepen een extra laag containers kunnen verschepen, wordt vanaf september tijdelijk een fietsersbrug. Eind november gaat de afbraak van de brug van start, die werken zullen ongeveer negen maanden in beslag nemen.

Sinds 10 februari wordt er gewerkt aan de kaaimuur op rechteroever van de brug. Het jaagpad op de rechteroever - de fietssnelweg - wordt daarbij maximaal open gehouden door de aanleg van een tijdelijk fietspad. Slechts tijdens heel beperkte periodes, zoals bij de afbraak van de brug, wordt het jaagpad wel kortstondig onderbroken.

Fietsersbrug

Vanaf september 2020 tot aan de definitieve afbraak eind november 2020 komt er een proefopstelling waarbij de brug enkel toegankelijk zal zijn voor fietsers en voetgangers. “Tussen de sloop van de bestaande brug en het afwerken van de wegenis naar de nieuwe brug is de verkeersas Langvoort/Genelaar over de brug onderbroken. Dit is een periode van ongeveer negen maanden. Tijdens deze onderbreking wordt een omleiding voorzien”, klinkt het bij de gemeente Meerhout.

De nieuwe brug wordt voorbereid in een atelier waarna ze via het water wordt getransporteerd naar een montageterrein langs het jaagpad op de noordelijke rechteroever. Daar wordt de brug verder samengesteld. Na de assemblage en het bouwen van de nieuwe landhoofden wordt de nieuwe brug ingevaren op dezelfde locatie als de huidige brug.

Infomarkt

Door de coronamaatregelen werd de infomarkt van 25 maart geannuleerd. De infomarkt zal vermoedelijk de komende maanden worden georganiseerd zodra de versoepeling van de maatregelen dat toelaat. Deskundigen van alle projectpartners zullen er aanwezig zijn om tekst en uitleg te geven bij de plannen en alle vragen beantwoorden.