Brug tussen Meerhout en Laakdal wordt drietal maanden een fietsersbrug Wouter Demuynck

17 augustus 2020

14u13 0 Meerhout Vanaf september zal de brug over het Albertkanaal aan Genelaar in Meerhout en Langvoort in Laakdal een drietal maanden enkel toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers. Daarna zal de brug vervangen worden door een hoger exemplaar.

De eerste werkzaamheden aan de brug, namelijk aan de kaaimuur op de rechteroever, gingen op 10 februari reeds van start. Die werken brachten geen verkeershinder met zich mee. Van september tot eind november 2020 zal de brug wel enkel toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers. Eind november wordt de bestaande brug gesloopt en vervangen door een hogere brug. Tijdens de werken, die negen maanden in beslag zullen nemen, is de verkeersas Langvoort-Genelaar over de brug onderbroken.

Online informarkt

Omwille van de coronamaatregelen werd de infomarkt van 25 maart geannuleerd. Er is een nieuwe, online infomarkt gepland op 27 augustus. Tijdens de infomarkt kunnen inwoners van Laakdal en Meerhout meer info krijgen over de uitvoering van de werken en de ontwerpplannen bekijken.

Er is een infosessie om 15 uur en een sessie om 19 uur. Elke sessie duurt ongeveer een uur. Tijdens beide infosessies wordt dezelfde presentatie gegeven. Je moet je wel online vooraf aanmelden.