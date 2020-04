Brandweer rukt uit voor heropflakkering brand bij Lucas Creativ Jurgen Geyselings

04 april 2020

Zaterdagnamiddag rukte de brandweer uit voor een heropflakkering van een eerdere grote brand bij Lucas Creativ aan de Molsebaan in Meerhout. Meer dan twee volle weken na de grote brand begonnen de restanten van de voormalige brand terug te smeulen. De brandweer kwam ter plaatse en bluste het brandend materiaal dat aanwezig was in de gebouwen. Het was niet de eerste keer dat er terug een brandje plaatsvond na de grote brand in de gebouwen.

Op maandag 16 maart ontstond er een grote, zware brand bij verfwinkel Lucas Creativ in Meerhout. Het ganse gebouw, zowel de winkel als het magazijn, ging in de vlammen op en er verschenen toen hoge vlammen en een enorme rookontwikkeling die tot ver in de buurt te zien was. Bij de Lucas Creativ verkoopt men onder meer teken- en schildermateriaal en is er dus veel brandbaar materiaal aanwezig.