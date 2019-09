Bewoner naar rusthuis: dieven halen huis overhoop Jef Van Nooten

04 september 2019

13u10 0

Aan Hezemeer in Meerhout hebben dieven ingebroken in een woning. Het waren de kinderen van de bewoner die de inbraak dinsdag rond 16.30 uur opmerkten. De bewoner zelf zit sinds kort in een rusthuis. Toen de kinderen in de woning kwamen, merkten ze dat de achterdeur was open gebroken. De daders doorzochten de woning en haalden alles overhoop, maar konden op het eerste zicht geen buit maken.