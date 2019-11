Bestuurster en twee kindjes naar ziekenhuis na ongeval Jef Van Nooten

14 november 2019

Op de Molsebaan in Meerhout zijn woensdagavond twee auto’s op elkaar gebotst. Het ongeval gebeurde op het moment dat de twee wagens, een Opel Zafira en een Opel Astra, elkaar kruisten. In één van de wagens liep de 59-jarige T.L. uit Balen lichte verwondingen op. Ze ging zelf naar het ziekenhuis voor verzorging. Bij de vrouw in de wagen zaten ook twee kindjes. Ook zij werden uit voorzorg onderzocht in het ziekenhuis.