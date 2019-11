Bestuurder verliest controle op Molsebaan Jef Van Nooten

09 november 2019

Op de Molsebaan in Meerhout is zaterdagochtend rond 3.15 uur een auto van de weg af geraakt. Een bestuurder verloor er de controle over het stuur van zijn wagen. De auto belandde in de gracht. De bestuurder raakte gewond. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken.