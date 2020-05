Beeldhouwwerk ‘Kleffers’ van trainer op rust Louis (82) staat nu op rotonde van het Bolleke Wouter Demuynck

12 mei 2020

17u09 0 Meerhout Sinds enkele dagen prijkt een opmerkelijk beeldhouwwerk op de rotonde van Genelaar met Schoolstraat in Meerhout. ‘Kleffers’ beeldt enkele turners uit die torens maken en werd gemaakt door beeldhouwer Louis Juchtmans (82).

Louis Juchtmans is heel zijn leven steenkapper geweest en kreeg een vijftiental jaren geleden het idee om de ‘kleffers’ uit te beelden, aangezien hij vroeger een groep turners trainde die hij zulke torens liet maken. Het idee deelde hij met zijn kinderen, die hem op zijn zeventigste verjaardag een blok blauwe hardsteen cadeau gaven om er zijn ‘kleffers’ uit te hakken.

Louis begon er aan te kappen tussen het andere werk door. Regelmatig lag het werk stil, soms wel een jaar lang. Op zijn tachtigste verjaardag, drie jaar geleden, nodigde Louis zijn kleffers van destijds uit om eens naar hun beeld van 2,5 meter hoog te komen kijken en mekaar nog eens te ontmoeten. Later, na corona, zal Louis hen nog een keer samenbrengen bij het beeld.

Onschatbare waarde

Louis schonk zijn kunstwerk uiteindelijk aan de gemeenschap, op voorwaarde dat het op de rotonde van het Bolleke een plaats kon krijgen. De beeldhouwer woont er zelf in de buurt en zo is het beeld mooi zichtbaar vanuit alle wegen die erop uitkomen, namelijk de Schoolstraat, Genelaar, Genebroek en Borgerhout. “Louis heeft geprobeerd het aantal uren kapwerk uit te rekenen, maar is hiermee gestopt omdat het niet te tellen is volgens hem. De waarde van het werk, zonder de aanzienlijke kost van de hardsteen zelf, is bijgevolg moeilijk in te schatten”, glunderen ze bij het gemeentebestuur.