Afbraakwerken in basisschool leggen muurschilderingen uit Tweede Wereldoorlog bloot Wouter Demuynck

16 september 2020

19u33 0 Meerhout Tijdens afbraakwerken in basisschool De Duizendpoot in Meerhout hebben arbeiders in een klaslokaal restanten van muurschilderingen uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. De schilderingen zijn het werk van de Britse soldaat A.B. Hales, die met zijn korps instond voor het herstel van de bruggen die door de Duitsers waren opgeblazen. Het gemeentebestuur gaat de muurschilderingen niet bewaren, maar wel uitvoerig documenteren.

De renovatie van basisschool De Duizendpoot in de Schoolstraat ging begin augustus van start. Tijdens afbraakwerken van een klasvleugel langs de Sint-Trudoweg ontdekten arbeiders de muurschilderingen achter enkele prikborden in een klaslokaal. “De schilderingen zijn aangebracht tijdens de weken na de bevrijding van Meerhout, dat op 13 september 1944 plaatsvond. Spijtig genoeg zijn de muurschilderingen slechts gedeeltelijk bewaard, want de bovenste helft is meermaals overschilderd", zegt schepen van Cultuur Jan Melis (CD).

Zoektocht naar schilder

Op de muurschilderingen zijn onder meer een vrouwelijke militair en marcherende troepen te zien, wordt de landing op Normandië afgebeeld en wordt de datum van de bevrijding van Meerhout vermeld. De schilderingen zijn gemaakt door één van de soldaten die op het einde van de Tweede Wereldoorlog na de bevrijding in de school ingekwartierd was. De Britse soldaat-schilder A.B. Hales behoorde tot de 78 Coy PC en maakte vermoedelijk deel uit van de 78th Company binnen het Pioneer Corps. Dat korps stond onder meer in voor het hersteld van de kanaalbruggen die door de Duitsers opgeblazen waren.

“De lokale school is onder begeleiding van een leerkracht de zoektocht naar de schilder gestart. Zij heeft contact opgenomen met het Imperial War Museum en afgelopen dinsdag is er een antwoord gekomen. De volgende dagen gaan ze uitzoeken of die man nog in leven is of dat er nabestaanden kunnen gevonden worden.”

Te fragiel om te bewaren

De muurschilderingen zullen helaas niet bewaard kunnen blijven. “Verschillende instanties met de nodige kennis hierover hebben aangeraden om de schilderingen goed te documenteren met foto’s en ook op zoek te gaan naar foto’s van vroeger, waar de schilderingen mogelijk wel volledig opstaan. Ze bewaren is helaas niet mogelijk omdat ze te fragiel zijn. Het is op pleisterwerk aangebracht en dat pleisterwerk komt nu al van de muur.”

De uitvoerige documentatie zorgt overigens niet voor vertraging van de werken. “De oudste vleugel in de Schoolstraat is nu volledig geruimd, op de voorgevel en het oude schoolhuis na. Er wordt eerst daar verder gewerkt. Deze schoolvleugel langs de Sint-Trudoweg wordt pas in november afgebroken.”