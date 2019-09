Meer dan de helft van de gecontroleerde fietsen is niet in orde Alexander Haezebrouck

25 september 2019

12u57 0

De politiezone Mira (Waregem, Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn, Zwevegem) controleerde de afgelopen week fietsen in middelbare scholen in de politiezone. In totaal werden 785 fietsen gecontroleerd, daarvan bleken maar liefst 401 fietsen niet in orde. Het gaat dan meestal over een defect aan een achterlicht of het ontbreken van reflectoren voor- of achteraan de fiets. “Dat is toch meer dan de helft van de gecontroleerde fietsen die niet in orde zijn”, klinkt het bij de politie. “Er is dus werk aan de winkel, zeker wanneer de dagen straks zullen beginnen inkorten en de duisternis langer zal duren.” 384 fietsen waren wel volledig in orde. Het ging om preventieve controles die de politie tot midden oktober blijft doen. Die hebben als doel om mensen bewust te maken van het belang van werkende fietsverlichting.