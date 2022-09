Meer dan 500 leerlingen van het zesde leerjaar bezoeken werf windmolenpark langs de A19, zondag iedereen welkom op Open Bedrijvendag

Meer dan 500 leerlingen uit het zesde leerjaar van lagere scholen uit Geluwe en de regio bezoeken donderdag en vrijdag de drie windturbines in opbouw langs de A19 en maken een virtuele klim in een windturbine. Zondag is iedereen op de werf welkom tijdens Open Bedrijvendag.



Aspiravi uit Harelbekle bouwt momenteel een nieuw windpark in de Beselarestraat. “Omdat we met de productie van groene stroom bouwen aan een duurzame samenleving voor de volgende generaties, willen wij de jeugd van Geluwe en de regio de ‘primeur’ geven om dit project van hernieuwbare energie te ontdekken”, zegt An Schaubroeck.

“In vier omgebouwde containerklasjes wordt hen uitgelegd hoe de kracht van de wind wordt omgezet in groene stroom en ze ontdekken de voordelen van windenergie. Ze leren hoe een windturbine wordt gebouwd en een gondel er van binnen uit ziet. De kinderen leren niet enkel, maar ‘beleven’ ook. Ze kunnen hun eigen trapkracht omzetten in energie en ook virtueel ervaren hoe het voelt om zelf een klim in een windturbine te maken en op de gondel van een windturbine te staan.”

Op de Open Bedrijvendag is de werf te bezoeken tussen 10 en 17 uur

