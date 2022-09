Medewerkers en verenigingen Bolle Saint-Martin meer dan welkom, vijfde editie op zaterdag 5 november

Harelbeke “Een wolf in schaapskle­ren en een charlatan eersteklas”: onverbeter­lij­ke oplichter (58) riskeert 40 maanden cel

Een 58-jarige man moest zich maandag nog maar eens verantwoorden op de rechtbank voor valsheid in geschrifte, misbruik van vertrouwen en oplichting. Zo zamelde hij geld in voor een cyclocross die hij zogezegd wilde organiseren, maar stak het geld in eigen zakken. In totaal maakte hij tientallen slachtoffers. De man werd al acht keer veroordeeld voor gelijkaardige feiten.

12 september