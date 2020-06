Zwembad Geerdegemvaart heropent deuren, bezoek enkel mogelijk na reservatie Els Dalemans

27 juni 2020

16u42 22 Mechelen Zwembad Geerdegemvaart in Mechelen opent op 1 juli terug de deuren voor de Maneblussers. Aan een zwembezoek zijn omwille van het coronavirus wel enkele voorwaarden verbonden.

“Zwemmen is enkel mogelijk na reservatie, bezoekers moeten ook de keuze maken tussen recreatief zwemmen of baantjes zwemmen. Per zwembeurt wordt een beperkt aantal mensen toegelaten, zodat zij voldoende afstand kunnen houden. Op de webshop van het zwembad wordt een filmpje met instructies getoond, ook op het ticket kan je deze maatregelen nalezen”, zegt sportschepen Abdrahman Labsir.

Veiligheid garanderen

“Met deze maatregelen willen we een zwembezoek zo aangenaam mogelijk maken en tegelijkertijd de veiligheid van iedereen zoveel mogelijk garanderen. We beseffen dat het hier om een hele reeks van instructies en richtlijnen gaat, maar hopen toch dat de Mechelaars ondanks de beperkingen vanaf woensdag weer kunnen genieten van een bezoek aan ons zwembad.”

Inschrijven voor een bezoek aan zwembad Geerdegemvaart kan via https://webshopmechelen.recreatex.be vanaf maandag 29 juni om 10 uur.