Zware lectuur: Alamire Foundation maakt indrukwekkende kopie van Mechels Koorboek Wannes Vansina

24 september 2020

17u09 0 Mechelen Het Hof van Busleyden heeft donderdag een indrukwekkende facsimile, een exacte kopie, gekregen van het Mechels Koorboek, een van de topstukken van het Mechelse museum.

Het muziekhandschrift werd aan het begin van de 16de eeuw vervaardigd in het atelier van Petrus Alamire, een belangrijke muziekscribent uit de Lage Landen. Het is een van de grootste en mooist verluchte die hij ooit maakte en bovendien heel goed bewaard. Het staat symbool voor de periode dat Mechelen het politieke en culturele centrum was van de Nederlanden.

Bijzonder is bovendien dat het het enige stuk uit de kunstcollectie van Margareta van Oostenrijk is dat altijd in Mechelen is gebleven. Al sinds 1860 zat het opgeborgen in de Mechelse stadsarchieven, maar sinds de heropening van het Hof van Busleyden is het in een sterk verduisterde en geklimatiseerde ruimte te zien door het grote publiek en kan er zelfs naar de polyfone muziek worden geluisterd.

Dat is niet evident. “Het boek is een lichtgevoelig object dat regelmatig ook een rustpauze nodig heeft”, zegt stadsarchivaris Willy Van de Vijver.

De oplossing: een facsimile, een exacte kopie. Op ware grootte, met houten platten, lederen band met koperbeslag en goud op de snede. De makers, David Burn en Bart Demuyt van de Alamire Foundation, overhandigden het loodzware boek donderdag aan cultuurschepen Björn Siffer.

Zij startten een paar jaar geleden met de reeks Leuven Library of Music in Facsimile. Het Koorboek is de derde reproductie van originele muzikale bronnen.

Het eerste doel is de werken te digitaliseren zodat het behoud verzekerd is voor toekomstige generaties en verder onderzoek mogelijk te maken. Daarnaast willen ze muzikaal erfgoed ruimer toegankelijk maken.

Ook u kan de facsimile in huis halen. Kostprijs: 650 euro. Daarnaast wordt ook een studie van het Mechelse Koorboek uitgegeven. Meer info: alamirefoundation.org.