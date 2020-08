Zware brand vernielt appartement op achtste verdieping Tim Van Der Zeypen

21 augustus 2020

08u45 2 Mechelen In de Bleekstraat in het centrum van Mechelen is vanochtend een zware brand uitgebroken op de achtste verdieping van appartementsgebouw ‘Zandpoort’. De studio brandde volledig uit. Er vielen geen gewonden.

lees verder onder het filmpje.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De brand brak uit omstreeks 6.30 uur vrijdagochtend en woedde hevig. “Bij onze aankomst ging de brand gepaard met een hevige rookontwikkeling en sloegen de vlammen uit de ramen”, vertelt brandweerofficier Ronny Cornelis. De brandweer vatte de bluswerken aan via de binnenkant en met de ladder langs de buitenkant.

De brand was snel onder controle. De ravage in het appartement is wel aanzienlijk. De flat brandde volledig uit en werd onbewoonbaar verklaard. Een aanpalend appartement liep wat schade op, maar dat bleef beperkt. Gewonden vielen er niet. De bewoners van het appartement waren niet aanwezig op het moment van de brand.

De vrouw was de hond aan het uitlaten, de man was al naar zijn werk vertrokken. Zij worden nu opgevangen. Toen de brand uitbrak, trad ook het brandalarm in werking. Het appartementsgebouw werd geëvacueerd. Tijdens de interventie van de hulpdiensten werd de rijbaan afgesloten voor het verkeer.