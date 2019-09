Zware brand in het centrum van Mechelen Tim Van der Zeypen

30 september 2019

18u00 30

De Hoogstraat in het centrum van Mechelen is momenteel afgesloten voor het verkeer. De brandweer, politie en medische diensten zijn er momenteel massaal ter plaatse. De oorzaak is een zware brand. Deze gaat ook gepaard met een hevige rookontwikkeling. Volgens de eerste berichten zou het om een uitslaande dakbrand gaan. De brand lijkt intussen onder controle. Het pand zou ook niet bewoond zijn. Een brandweerman zou bij de bluswerken lichtgewond. Hij wordt ter plaatse verzorgd door de hulpdiensten.

Later meer.