Zwaar drugsverslaafde man riskeert twee jaar cel voor zeven winkeldiefstallen: “Ik had de drang om te stelen” Tim Van der Zeypen

18 juni 2019

14u01 0 Mechelen Azdin G. uit Mechelen heeft zich vanmorgen moeten verantwoorden voor zeven winkeldiefstallen. Hij pleegde die over heel Mechelen. De man verklaarde dat hij een zware drugsverslaving had en de drang voelde om diefstallen te plegen. Hij riskeert nu twee jaar effectief.

De zeven winkeldiefstallen pleegde hij in een periode van 12 september tot 4 oktober. Toen werd hij opgemerkt door een patrouilleploeg van de politiezone Mechelen-Willebroek in het centrum van Mechelen. “Hij was aan het fietsen met twee draagtassen en begon zich meteen verdacht te gedragen toen de politie hem wilde controleren. Hij verstopte zich zelfs even achter een bestelwagen”, vertelt openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens. Toen de politie hem wilde meenemen naar het politiekantoor voor verhoor, sloeg hij zelfs eerst nog even op de vlucht. Na een korte achtervolging werd hij uiteindelijk in de boeien geslagen. In de draagtassen lagen verschillende spullen verstopt die hij net had gestolen.

Zeven diefstallen

Op basis van camerabeelden en persoonsbeschrijvingen kon de politie en het parket hem uiteindelijk linken aan zeven diefstallen. Bij Gamma ging hij ervandoor met een boormachine die hij verkocht voor vijftig euro, bij een ander winkel ging hij ervandoor met een rugzak die hij later in de Dijle gooide. “Omdat ik besefte dat ik dat niet mocht doen”, klonk het bij zijn verhoor. Verder ging hij er ook nog vandoor met een mixer, een verfpot, verfborstels en zelfs een fiets. Het gerecht kon hem ook linken aan een diefstal met geweld in augustus bij sportwinkel. Hij gaf toen een duw aan de verkoopster die hem wilde controleren.

Zwaar verslaafd

Openbaar aanklaagster Claessens vorderde vandaag naast een celstraf van twee jaar effectief ook nog een geldboete van 8.000 euro. Zijn advocaat vroeg rechter Suzy Vanhoonacker om daar niet op in te gaan. Hij was voorstander van een autonome probatiestraf. Naar verluidt zou beklaagde een zware drugsverslaving hebben en gebruikt hij al zo’n twintig jaar cocaïne. In de gevangenis zou hij bovendien heroïne hebben leren kennen en raakte hij zwaar verslaafd aan medicatie. “Stuur mijn cliënt naar de gevangenis en hij komt er met een zwaardere verslaving buiten”, klonk het bij de raadsman. “Hij heeft zich residentieel laten opnemen om aan zijn verslaving vanaf te geraken.”

Vonnis in de zaak volgt vermoedelijk op 26 juni.