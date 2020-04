Zorgverleners zingen voor 90ste verjaardag van coronapatiënte Irma Wannes Vansina

07 april 2020

“Lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria!” Ook op de COVID-eenheid van AZ Sint-Maarten wordt er nog gezongen, zo blijkt uit een filmpje dat het Mechelse ziekenhuis dinsdag deelde. Daarin is te zien hoe medewerkers komen zingen voor de 90ste verjaardag van zieke Irma. Ze kon het gebaar duidelijk appreciëren. “Een 90e verjaardag op onze COVID-eenheid? Corona of niet, dat moet gevierd worden!”, aldus het ziekenhuis. Na het zingen kwamen enkele familieleden Irma toewuiven vanop de parking.