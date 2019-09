Zorgbedrijf wil ligdagprijs verhogen, dienstencentra sluiten en kinderopvang concentreren Wannes Vansina

20 september 2019

16u06 0 Mechelen Een hogere rusthuisfactuur, de sluiting van twee dienstencentra en minder personeel in de kinderopvang. Dat ligt momenteel op tafel bij Zorgbedrijf Rivierenland. “De kas van de stad Mechelen is leeg en het stadsbestuur heeft blijkbaar besloten het geld te zoeken bij senioren en kinderen”, concludeert oppositiepartij sp.a, dat het nieuws naar buiten bracht. Volgens het zorgbedrijf gaat het om pistes en zit er ook veel positiefs in het plan.

Tijdens een besloten vergadering van de raad van bestuur donderdagavond werd een tussentijdse stand gegeven van de meerjarenplanning 2020-2025 voor wat betreft Mechelen (Sint-Katelijne-Waver volgt nog). “Het gaat om een eerste uitwerking door de diensten van mogelijke pistes. We wachten nu op feedback van de stad om midden december tot een definitief plan te komen. Er kan nog heel wat wijzigen”, duidt voorzitter van het zorgbedrijf Jeroen Baeten.

550 euro

Een van de uitgangspunten wat betreft ouderenzorg is de verhoging van de ligdagprijs naar “een niet-onrealistische 70 euro” voor toekomstige woonzorgcentra zoals Roosendaelveld (2021) en Zwartzustersvest (2024), die in de plaats komen van het huidige Hof van Egmont. “Daar bedraagt de ligdagprijs nu 52 euro. Dat is een verhoging van bijna 550 euro per maand”, becijfert Verbeurgt (sp.a). “Het Mechels stadsbestuur duwt hiermee de factuur van de voorbije zes jaar rechtstreeks door naar kwetsbare Mechelaars. Heel veel senioren kunnen dit niet betalen.”

Volgens Baeten werd een vergelijking gemaakt met de norm in Vlaanderen. “We zoeken onder de prijs van de privé te blijven, maar moeten als vzw op termijn zelfbedruipend zijn en zo min mogelijk met een dotatie werken. Hof van Egmont heeft nu een oudere infrastructuur. Dat de prijs in een nieuw gebouw met meer luxe en comfort en betere zorg hoger is, is logisch. De huidige bewoners gaan dat sowieso niet voelen: ze hebben een bestaand contract”, antwoordt Baeten op de kritiek.

Smis en Rooster

Een ander teer punt is de sluiting van lokale dienstencentra. Het zorgbedrijf stelt voor De Smis op de Leuvensesteenweg te sluiten en te vervangen door goedkopere dorpsantennes. De Rooster aan het Klein Begijnhof zal mogelijk volgen. “Dienstencentra zijn vaak zware kosten die op subsidies en vrijwilligers draaien. Door ze op te nemen in woonzorgcentra kunnen we efficiënter werken”, aldus Baeten. “De lokale dienstencentra zijn cruciaal in de strijd tegen eenzaamheid”, protesteert Verbeurgt.

Kinderopvang

Het zorgbedrijf wil ook ingrijpen in de verlieslatende kinderopvang. Het wil de flexibiliteit voor ouders verminderen om de bezettingsgraad te verhogen en bekijkt of het meer diensten (bijvoorbeeld afvalverwerking) kan factureren. Het wil ook de personeelsbezetting aanpassen naar 1 verzorgster voor gemiddeld 7 kinderen. “We willen op een efficiëntere manier werken door ’t Leopoldje en het Zwaluwnestje samen te brengen op de site van het Klein Begijnhof”, zegt Baeten. Daardoor gaan wel vijf plaatsen verloren. De kinderopvang zou in totaliteit dan nog 55 medewerkers tellen, een tiental minder dan nu het geval is. In Dennenstraat wordt overigens ook geïnvesteerd, in renovatie of nieuwbouw.

Bejaardenflats

Nog in het voorstel: het niet-overnemen van de bejaardenflats van Mechelen omdat er zeer grote investeringen te verwachten zijn. Ook de serviceflats in de Meidoornstraat wil het zorgbedrijf afstoten. Het wil nog enkel flats die gecombineerd worden met een woonzorgcentrum omdat deze rendabeler zijn en omdat er een overaanbod aan assistentieflats is in de regio. Ook poets- en klusjesdienst wil Rivierenland weg.

Privatiseren

“Een drastische besparingsoefening”, vat Verbeurgt samen. “Hoe diep de stad bereid is te snijden, blijkt finaal ook uit de vraag die men aan het Zorgbedrijf heeft gesteld om de mogelijkheid tot het privatiseren van het Hof van Egmont en de kinderopvang te onderzoeken. Van een sociaal gelaat bij het stadsbestuur is geen sprake meer.” Volgens Baeten is het jammer dat er negatief wordt gecommuniceerd over het meerjarenplan. “Er zitten veel positieve elementen in, waaronder de grote investeringen in infrastructuur.” Ook Mechels schepen van Sociale Zaken Gabriella De Francesco (Vld-Groen-M+) werd om een reactie gevraagd, maar zij verwees door naar Baeten.