Zorgbedrijf verbreekt samenwerking met ontwerpers ‘Hof van Egmont’: Jaar vertraging voor nieuwe woonzorgsite

Wannes Vansina

03 maart 2020

17u16 4 Mechelen Zorgbedrijf Rivierenland heeft de samenwerking stopgezet met de ontwerpers die het nieuwe Hof van Egmont in Mechelen zouden uittekenen. Gevolg: een jaar vertraging voor het project aan de Zwartzustersvest.

Woonzorgcentrum Hof van Egmont aan de Hendrik Speecqvest sluit over enkele jaren de deuren. In de plaats daarvan komt een nieuw rusthuis op de site van de vroegere ziekenhuiscampus aan de Zwartzustersvest – nu een opvangplaats voor asielzoekers.

Bedoeling was in de lente van 2024 de deuren te openen, maar dat gaat niet door nu de ontwerpers de laan werden uitgestuurd. “De samenwerking werd stopgezet, omdat ze niet wilden ingaan op de vraag om de kwaliteit van hun ontwerp drastisch te verbeteren door een stedenbouwkundig gespecialiseerd bureau in hun team op te nemen. Daardoor was het vertrouwen geschaad”, zegt schepen Gabriella De Francesco.

Het gevolg: een jaar vertraging op de oorspronkelijke timing. “Maar verder werken met de huidige ontwerpers, zou voor nog meer vertraging zorgen.” Tegen september moet er volgens de schepen een nieuwe ontwerper zijn, in juni 2021 moet het voorontwerp klaar liggen. De werkzaamheden starten in de zomer van 2022. Het zorgbedrijf investeert 35,8 miljoen euro. Of er ook een meerkost is als gevolg van de stopzetting van de samenwerking, is voorlopig niet duidelijk.