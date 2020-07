Zorgbedrijf Rivierenland wil bezoekers in tuin ontvangen Wannes Vansina

25 juli 2020

10u50 20 Mechelen Zorgbedrijf Rivierenland heeft beslist de bezoekregeling opnieuw te verstrengen in lijn met de richtlijnen van Agentschap Zorg en Gezondheid. “We willen dit op een menselijke manier doen.”

De exacte organisatie van de bezoekregeling verschilt lichtjes op de drie locaties. “In het Hof van Egmont en De Lisdodde in Mechelen, onze twee grootste woonzorgcentra, nemen we de komende twee dagen de tijd om alle nieuwe maatregelen te implementeren en om erover te communiceren. Daar is vanaf volgende week bezoek opnieuw mogelijk”, legt schepen Gabriella De Francesco uit.

“In Sint-Elisabeth in Sint-Katelijne-Waver is bezoek dit weekend reeds mogelijk, zij het in een licht aangepaste vorm. Bezoekafspraken worden op voorhand gemaakt via een online tool. Op die manier kunnen we het bezoek spreiden en behouden we controle.”

Tuin

Rivierenland wil vermijden dat opnieuw zeer strikte en op menselijk vlak heel moeilijke maatregelen worden genomen. “We kiezen ervoor om het bezoek in de gemeenschappelijke ruimte of nog liever in de tuin te organiseren. Het dragen van mondmaskers is ten alle tijden verplicht, het aantal bezoekers wordt beperkt. Bewoners mogen ook enkel nog de meest noodzakelijke verplaatsingen maken. Na het weekend bekijken we samen welke maatregelen we nog verder dienen te nemen”, besluit ondervoorzitter Jeroen Baeten.