Zorgbedrijf Rivierenland investeert 80 miljoen in woonzorginfrastructuur Wannes Vansina

19 december 2019

14u27 12 Mechelen Zorgbedrijf Rivierenland investeert de komende jaren 80 miljoen euro in drie nieuwe woonzorgcentra in Mechelen en Sint-Katelijne-Waver. Daarnaast brengt het drie kinderdagverblijven samen op één locatie.

De plannen voor de woonzorgcentra zijn niet nieuw. In Bosbeekhof (Sint-Katelijne-Waver) nemen 92 bewoners op 1 oktober hun intrek (op de site komt overigens ook een lokaal dienstencentrum), Roosendaelveld (Mechelen) moet begin 2021 klaar zijn. Het zal plaats bieden aan 120 bewoners met dementie of psychiatrische kwetsbaarheid.

De realisatie van een woonzorgcentrum met 210 bedden op de site Zwartzustersvest – nu een opvangcentrum voor asielzoekers – moet wél nog starten. Het gebouw, inclusief woningen en twee dagverzorgingscentra, zou tegen 2024 klaar moeten zijn.

“Ongeveer de helft is voorbehouden voor personen met de dementie, de andere helft voor mensen met een fysische problematiek”, zegt algemeen directeur Peter Macken. Of het renovatie dan wel nieuwbouw wordt, wordt binnenkort beslist.

De dagligprijs zal in de nieuwe centra een stuk hoger liggen dan in de huidige, maar voor wie nu al in een woonzorgcentrum van Rivierenland verblijft, zal het verschil maximaal 15 procent bedragen. Om senioren die thuis blijven te ondersteunen, wordt de dienst gezinszorg versterkt.

Kinderopvang

Naast woonzorgcentrum Hof van Egmont zal Zorgbedrijf Rivierenland ook twee Mechelse kinderdagverblijven sluiten: ’t Leopoldje (Leopoldstraat) en ’t Zwaluwnestje (Sabbestraat). Het Zorgbedrijf wil naar schaalvergroting gaan in kinderdagverblijf Klein Begijnhof, dat verder wordt uitgebouwd om het verlies aan plaatsen in de te sluiten verblijven (grotendeels) te compenseren.

Te koop: seniorenwoningen

Waar Rivierenland niet meer in wil investeren, zijn gewone seniorenwoningen. De 295 die ze nu bezit in Mechelen, zullen worden verkocht. “Het gaat om sociale huurwoningen zonder de component zorg. Zij horen meer thuis bij bijvoorbeeld Woonpunt”, zegt ondervoorzitter Gabriella De Francesco.

De vijf groepen van 139 assisentiewoningen in Mechelen en de woningen van Residentie Offendonk in Sint-Katelijne-Waver houdt Rivierenland wél in eigen beheer.

Netwerk

Rivierenland bestaat nu uit Mechelen en Sint-Katelijne-Waver. Ambitie is het netwerk de komende jaren verder uit te bouwen. “We werken al voor een klein deeltje samen met Zemst en voeren gesprekken met Heist-op-den-Berg en Lier”, aldus voorzitter Jeroen Baeten.