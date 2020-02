ZOO Planckendael zoekt meisjesnaam voor bonobobaby Wannes Vansina

20 februari 2020

De verzorgers zijn nu helemaal zeker: de bonobobaby die eind vorig jaar werd geboren in ZOO Planckendael, is een meisje. Dat betekent dat ze op zoek kunnen naar een naam voor het dochtertje van Djanoa. Gekozen werd voor twee namen uit het Lingala, de voertaal in de streek waar de bonobo’s leven. Fans kunnen tijdens de krokusvakantie op de Facebookpagina van het dierenpark stemmen op Ulu (betekenis: tweede dochter) of Unabii (de voorspelling). Bij bonobo’s blijven de zonen hun hele leven bij hun moeder wonen. De dochters verhuizen naar een andere dierentuin als ze een jaar of acht zijn.