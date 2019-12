ZOO Planckendael verwelkomt bonobobaby: “Djanoa kwam hem fier tonen” Wannes Vansina

30 december 2019

10u30 22 Mechelen Het gloednieuwe bonoboverblijf van ZOO Planckendael heeft er een hartverwarmende attractie bij: een baby! Ervaren mama Djanoa schonk het leven aan een flink aapje.

“De dag voor de bevalling hadden we al een vermoeden dat er die nacht of de volgende ochtend iets stond te gebeuren. Toen we ’s ochtends aankwamen zagen we dat Djanoa haar kleintje tegen haar buik hield. Tijdens de ochtendroutine kwam ze ons fier haar jongste spruit tonen. Een heel bijzonder moment! Moeder en jong stellen het allebei heel goed”, vertelt verzorger Ineke.

Liefdevol

Djanoa werd in 1995 geboren in Berlijn en woont sinds 2002 in Planckendael. Als een ervaren moeder – het is haar vierde bevalling - weet ze precies hoe ze haar baby moet bemoederen. Ze houdt het jong stevig vast, vlooit het liefdevol en laat het regelmatig drinken. Wie de papa is, is nog niet bekend. Dat moet blijken uit DNA- onderzoek.

Of het kleintje een jongen dan wel een meisje is, is nog niet geweten. Bij bonobo’s blijven de zonen hun hele leven bij hun moeder wonen. De dochters verhuizen naar een andere dierentuin als ze een jaar of acht zijn om daar deel uit te maken van hun eigen bonobogroep.

Tekenwedstrijd

Zodra het geslacht bekend is, zal Planckendael drie namens suggereren op zijn Facebookpagina en zullen de bezoekers op hun favoriete naam mogen stemmen. Voor de speciale gelegenheid organiseert de zoo een tekenwedstrijd. In ruil krijgen tekenaars een kleine verrassing.

Het gaat om de eerste geboorte in het nieuwe bonoboverblijf dat een halfjaar geleden werd geopend. De bonobo’s beschikken sindsdien over 7 verschillende locaties, gecombineerd met het eiland buiten. De bonobogroep in ZOO Planckendael bestaat momenteel uit 7 vrouwen, 6 mannen en het pasgeboren ukje.

Congo

ZOO Planckendael coördineert trouwens een Europese kweekprogramma. Deze bonobobaby is de achttiende bonobo die in ZOO Planckendael wordt geboren. Dat is belangrijk, want de mensapen met woongebied ten zuiden van de Congostroom worden bedreigd door jacht, stroperij, de versnippering van hun leefgebied en ziektes. Er zijn er nog maar 30.000 tot 50.000.

Het nieuwe bonoboverblijf beschikt over de nieuwste faciliteiten en maakt onderzoek mogelijk dat voordien nergens ter wereld kon verwezenlijkt worden. Het wetenschappelijk instituut van de Zoo is ook actief in een onderzoekskamp in Congo. De verzamelde kennis helpt bij het behoud van de bonobo’s in hun natuurlijke leefomgeving en het verbeteren van het internationale kweekprogramma voor bonobo’s in dierentuinen.