Zonnewijzer realiseert eerste zonnepanelenproject: “Wij ontzorgen van A tot Z” Wannes Vansina

23 april 2020

14u56 1 Mechelen Op elk geschikt dak zonnepanelen. Dat is de ambitie van Zonnewijzer, een nieuw project van de Mechelse burgerenergiecoöperatie Klimaan. Donderdag werd in Hombeek een eerste installatie afgeleverd. “Elk jaar willen we in de regio Rivierenland 150 projecten realiseren”, zegt voorzitter Steven Laurijssen.

Klimaan nodigde donderdag uit in de Schippersweg, waar een aannemer de laatste hand legde aan de plaatsing van een grote zonnepaneelinstallatie op het dak van SPOR Mechelen, een jonge groepspraktijk van kinesisten en sportartsen.

Het gaat om het eerste zonneproject dat werd geïnspireerd door Zonnewijzer, een project dat vorige week officieel van start is gegaan. Daarmee wil Klimaan hernieuwbare energie voor inwoners van de ruime regio toegankelijker maken.

Veel potentieel

Wie interesse heeft, kan zich inschrijven via de website zonnewijzer.klimaan.be voor een advies op maat. Wanneer blijkt dat een rendabel zonnedak haalbaar is, kunnen geïnteresseerden die dat wensen zich aansluiten bij de Zonnewijzer-samenaankoop. Zonnewijzer regelt dan alles verder tot de installatie op het dak ligt en gekeurd is.

“Er is nog zeer veel potentieel in de ruime Mechelse regio. Met Zonnewijzer willen we mensen informeren, aanmoedigen en van A tot Z ontzorgen om zonnepanelen te plaatsen”, zegt Hans Vankerckhoven, die het project Zonnewijzer coördineert.

Terugverdientijd

SPOR kon de aanpak alvast appreciëren. “We hadden met SPOR al zeer snel beslist om voor hernieuwbare energie te kiezen om zo ons steentje bij te dragen aan een duurzame samenleving. Maar ook het financiële aspect moet kloppen en daarin toonde Zonnewijzer zich zeer concurrentieel”, zegt sportkinesitherapeut.

De 102 panelen laten zich op een jaar of vier al terugbetalen. Dat is snel en niet altijd het geval. “Het hangt van veel factoren af, maar doorgaans spreken we over een terugverdientijd 5 à 6 jaar”, zegt Laurijssen. Binnenkort wordt op amper 100 meter verder de tweede installatie geplaatst op het dak van de woning van Johan en Ann.

Ook huurders

Klimaan hoopt dat vele zullen volgen, zo’n 150 per jaar. Overigens zijn niet enkel eigenaars van een woning welkom bij Zonnewijzer. Ook als huurder, verhuurder en bewoner van een appartement kan je je aanmelden. “Als erkende sociale onderneming maakt Klimaan cvso ook graag tijd vrij voor kwetsbare gezinnen met interesse. Voor verenigingen en KMO’s kunnen we een gepast voorstel maken.”