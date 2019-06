Zone 30 in Heffen-Dorp breidt uit Wannes Vansina

24 juni 2019

De gemeenteraad heeft beslist om de zone 30 in Heffen uit te breiden naar de Fonteinweg en een bijkomend deel van de Hooiendonkstraat. De argumentatie is dat beide gelegen zijn in woongebied en vlakbij de school. Doel is de verkeersleefbaarheid te verhogen.