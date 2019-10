Zone 30 in Battel en centrum Hombeek breidt uit Wannes Vansina

07u51 2 Mechelen De Mechelse gemeenteraad heeft beslist om de zones 30 in Battel en Hombeek uit te breiden. N-VA en CD&V uitten bedenkingen.

In Hombeek wordt de snelheidsbeperking uitgebreid tussen de Kapelseweg en het Stationsplein, in Battel in de woonwijk Hogeweg en in de Baron Eduard Empainlaan. Volgens schepen Alexander Vandersmissen (Vld-Groen-M+) gaat het in beide gevallen om het “logischer afbakenen van een aansluitende zone 30 zodat deze beter leesbaar wordt”.

Anne Delvoye (N-VA) vroeg zich af of er in de Empainlaan wel een draagvlak voor is – dat was een aantal jaren geleden niet het geval - en of er geen infrastructurele wijzigingen nodig zijn. Stefaan Deleus (CD&V) stelde een variabele zone 30 voor de laan voor. “Dat zou logischer zijn, want ’s avonds om 23 uur is de zone 30 minder vereist.”

Volgens Vandersmissen is het draagvlak voor zones 30 veel groter geworden in vergelijking met tien jaar geleden. “Grote infrastructuurwerken zijn niet nodig, variabele zone 30-borden zullen alleen maar leiden tot verwarring, boetes en klachten.”