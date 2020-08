Zone 30 in 26 straten: “Om woonkwaliteit te verhogen” Wannes Vansina

11 augustus 2020

12u53 3

Stad Mechelen heeft de maximumsnelheid van 50 naar 30 kilometer per uur verlaagd in 26 straten. De beperking is nu reeds van kracht, maar alle zones krijgen nog een uniforme inrichting van signalisatie en markeringen. De politie zal toezien op de naleving binnen haar reguliere werking. “Waar mogelijk breiden we de zone 30 uit en brengen we het snelheidsregime omlaag om de woonkwaliteit in buurten en wijken te verhogen en plaats te geven aan spelende kinderen, fietsers en voetgangers”, motiveert Mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke.

Het gaat om volgende straten:

Muizenhoekstraat

Stuivenbergvaart, Stuivenbergbaan, Boomgaardstraat, Moestuinstraat, Landbouwstraat, Vrijgeweidestraat, Beekstraat, Rembert Dodoenstraat, Fortuinstraat, Klein-Veldekenstraat, Velkgerstraat, Monseigneur Scheppersstraat, Ridder Dessainlaan, Vondelstraat en Vrijbroekstraat,

Luysenbergstraat, Klein Muizenveld, Lotelingstraat, Rateaulaan, Plankendaalstraat, Kreefthoeveweg, Wupstraat, Vennecourtlaan en Waterputstraat.

Oude Liersebaan