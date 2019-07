ZOMERREEKS Hoe zou het zijn met Anouchka Balsing? “Ik zou mij soms ouder moeten gedragen” Wannes Vansina

10 juli 2019

06u27 0 Mechelen “Eddy Merckx en Kim Clijsters zijn ook op tijd gestopt.” Anouchka Balsing (69) kondigde in april 2015 haar afscheid van de Mechelse Balletstudio aan, maar vier jaar later staat de voormalige danseres van het Ballet van Vlaanderen en het gewezen jurylid van ‘Sterren op de dansvloer’ nog altijd aan het hoofd van haar beroemde dansschool. “Volgend jaar vier ik de 45ste verjaardag.”

Anouchka Balsing verwelkomt ons in congres- en meeting center Diependael, tevens het thuis van de Mechelse Balletstudio. Volgend jaar zal ze 25 jaar eigenares zijn van het statige pand aan de Binnendijle, dat ze overigens van de ondergang redde. Het is er stil. De ganse zomer, zo blijkt. “Ik heb veel stopgezet. In de beginjaren kon je hier terecht voor huwelijken, recepties en banketten, maar dat doe ik niet meer. Ik beperk de activiteiten tot dagvergaderingen. Dat is genoeg om de gas en elektriciteit te blijven betalen.”

Bij het afscheid-dat-er-geen-bleek-te-zijn van de Balletstudio in 2015 vertelde ze vooral bomma te willen zijn, te willen genieten van haar oude dag. Die grootmoederrol blijft vooralsnog vooral voor de weekends, want de Balletstudio blijft tot nader order haar eigendom. “Ik ben mentaal klaar voor een afscheid. De Aarschotse Balletschool heb ik met veel plezier overgedragen aan dochter Anne-Sophie Balsing (ex-topmodel en de vrouw van acteur Roel Vanderstukken). Voor de Mechelse Balletstudio zijn er verschillende kandidaten geweest, maar die gaven het altijd op. Te veel werk, te veel administratie…”

En dus blijft Balsing aan het hoofd van de Balletstudio staan. Ze kan het niet over haar hart krijgen om de boel zomaar stop te zetten en de vele dansers zomaar op straat. Ze geeft nog les – een uur pointeles – maar houdt zich toch vooral met het zakelijke bezig. “Ik passeer hier veel uren, maar ik doe dat graag. Omgaan met de jeugd houdt je jong. Maar volgend jaar wil ik toch echt wel een overnemer hebben gevonden: dan ben ik 70 en bestaat de Balletstudio 45 jaar. Toen ik met de school begon boven café Royal van Raymond Ceulemans, had ik nooit gedacht het zolang te zullen doen.”

Het moet zijn dat omgaan met de jeugd jong houdt, want je zou Balsing de 69 lentes absoluut niet aangeven. Dat heeft ze onder meer ook te danken aan de ijzeren discipline van een topdanseres die zichzelf verzorgt. “Ik voel mij niet oud en zou mij soms ouder moeten gedragen”, lacht ze. “Ik spring en doe, rollebol met de kleinkinderen. Ga ermee zwemmen. Duik op vakantie als ze dat vragen in het zwembad – een overblijfsel van ‘De Grote Sprong’. Soms denk ik van bijvoorbeeld een cruise: dat is iets voor oude mensen, om dan tot het besef te komen dat ik dat zelf ben.”

Balsing is dankbaar voor haar gezondheid. “Ik heb al een paar vrienden die overleden zijn. Ik plooi nog dubbel, mag nog doen wat ik graag doe. Ik heb twee fantastische dochters, twee fantastische schoonzonen en vier kleinkinderen die net naar huis zijn gekomen met ongelofelijke schoolresultaten. Wat heb ik nog meer nodig? Ik besef dagelijks dat ik niet mag klagen.” Een vriend heeft ze niet. Bewust. “Soms ‘chassen’ de mannen nog wel hoor, maar dan denk ik: nee zene man, uw hemden ga ik niet strijken”, lacht ze.

Het televisiewerk mist ze absoluut niet. Het was ook nooit haar eerste ambitie om op de beeldbuis te komen, ze werd gevraagd. “Ik heb dat heel graag gedaan. Tv is fantastisch. Maar geen noodzaak. Het is ook een vreemd iets. Ik heb zeven jaar lang met Luc Appermont zomeraperitief van de Nationale Loterij gedaan, dertig shows per zomer. Op al die dijken werd ik omver gelopen, tot ik op tv kwam. Dan gingen de mensen voor mij opzij. Terwijl ik toch altijd dezelfde ben gebleven.”

De tv-opvolging is trouwens verzekerd. Kleinzoon Toots was te zien in ‘De Luizenmoeder’ en speelt mee in ‘Familie’ en ook Ramses voorspelt Anouchka een grote toekomst. “Hij is 3, maar hoe hij teksten kan onthouden, ongelofelijk!”