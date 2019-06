Zomerkermis vandaag geopend: “We komen heel graag naar Mechelen” Wannes Vansina

26 juni 2019

18u02 0 Mechelen Het begin van de zomervakantie gaat in Mechelen traditioneel gepaard met de opening van de Zomerkermis. “We komen heel graag naar hier”, luidt het bij de foorkramers.

Woensdagnamiddag werd de Zomerkermis officieel geopend in aanwezigheid van schepen Greet Geypen, de Bellemadam en Opsinjoor. Nog tot en met woensdag 10 juli kunnen bezoekers genieten van 31 uiteenlopende attracties, waaronder één nieuwe: Beach Party. “Het is een fun house van drie verdiepingen met hindernissen, mét extra waterparcours. Het zal bij deze temperaturen zeker uitnodigen”, zegt Steve Severeyns, voorzitter van het foorcomité van Mechelen.

De kramers zijn geen fan van de hitte, al zijn ze dat in Mechelen wel een beetje gewend. “Het is nu eenmaal zomer. Bij warmte komen de mensen wat later buiten, maar het blijft voor ons een goede kermis. We komen heel graag naar hier. Mijn ouders komen al bijna veertig jaar. Het leuke aan Mechelen is dat je altijd weer dezelfde gezichten tegenkomt. Door de jaren hebben we ook een band opgebouwd met de horeca en de handelaars.”

Morgen donderdag vindt tussen 13 en 15 uur een prikkelarm moment plaats, woensdag 3 juli is er een Kidsday met animatie. Op 9 juli vindt om 19.30 uur de trekking van een gratis tombola plaats, een dag later vindt de familiedag plaats met verminderde prijzen. De kermis is elke weekdag geopend van 16 tot 21 uur, op vrijdag, zaterdag en zondag houden de foorkramers hun attracties en kramen open van 14 tot 22 uur. De eetkramen doen dagelijks al open vanaf de middag.

Hoelang de kermis al naar Mechelen komt, kan Severeyns niet zeggen. “De kermis is al zo oud als de kerken. Een paar honderd jaar dus. Voor een exacte datum gaan we in de archieven moeten duiken”, lacht hij. “De Zomerkermis is een niet te missen evenement. De Grote Markt en Schoenmarkt zijn een groot pretpark”, aldus schepen Geypen.