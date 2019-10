Zo kan u de politie helpen om fietsdiefstallen terug te schroeven: “Leg jouw fiets steeds vast en dien altijd klacht in” TVDZM

18 oktober 2019

De lokale politie van Mechelen-Willebroek heeft enkele preventietips gedeeld met zijn inwoners. Het hoopt zo om het aantal fietsdiefstallen in zowel Mechelen als Willebroek terug te schroeven. “We doen heel wat inspanningen om het aantal fietsdiefstallen terug te schroeven maar met het volgen van deze preventietips kan u ons helpen”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Het mag dan wel een van de meest voor de hand liggende tip zijn, de politie roept de inwoners van Mechelen en Willebroek op om hun fiets - ook al is het maar voor een korte tijd - steeds slotvast achter te laten. “De afgelopen dagen troffen onze collega’s in het centrum van Mechelen nog drie niet-slotvaste fietsen aan”, aldus Van de Sande. “De inspecteurs hebben de fietsen meegenomen naar het politiekantoor. De fiets werden teruggegeven aan de eigenaars maar gelijktijdig werd er ook gesensibiliseerd.”

De politie stelt verder ook nog voor om een stevig en degelijk slot te kopen en jouw fiets bij het ontbreken van een voorwerp, waaraan je jouw fiets kan vastmaken, en indien mogelijk vast te maken aan meerdere fietsen. “Plaats jouw fiets in een bewaakte fietsenstalling of in het zicht waar veel sociale controle is”, gaat de politiewoordvoerder verder. “Laat in fietstassen of op bagagedragers geen waardevolle spullen achter en verwijder bij het achterlaten van jouw fiets alle toebehoren zoals een fietspomp, een fietscomputer en afneembare verlichting.”

Ook geeft de politie nog het advies mee om fietsen ook in gemeenschappelijke kelders of garages slotvast achter te laten. Want bij inbraken in dergelijke ruimtes, bestaat de buit meestal uit losstaande fietsen. Een recent voorbeeld is de inbraak in een garagebox langs het Lekkernijstraat in Mechelen. Daar werd er na het forceren van de garagepoort nog een fiets gestolen.

De politie vraagt zijn inwoners tot slot op om bij verdachte handelingen steeds contact op te nemen met de politie. Dat kan op het telefoonnummer 015/464.464. Als jouw fiets alsnog wordt gestolen, adviseert de politie om steeds klacht in te dienen. “Probeer dan steeds een zo goed mogelijke beschrijving van je fiets te geven, een foto kan hierbij een handig hulpmiddel zijn”, besluit Van de Sande. “Jouw fiets laten graveren zal een potentiële dief ontmoedigen én het is een belangrijke tool om de fiets, wanneer het wordt aangetroffen, terug te bezorgen.”