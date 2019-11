Zestiger die dreigde woning Bart Somers in brand te steken vrijgelaten na verhoor. Wannes Vansina

14 november 2019

18u07 6 Mechelen De lokale politie Mechelen-Willebroek heeft donderdagnamiddag een 64-jarige man opgepakt nadat deze Vlaams minister Bart Somers had bedreigd via mail. De man had ermee gedreigd de politicus en zijn woning in brand te zullen steken nadat de politicus eerder op de dag de brandstichting van het opvangcentrum in Bilzen met scherpe woorden had veroordeeld.

De Vlaams minister van Samenleven en Binnenlands bestuur en titelvoerend burgemeester van Mechelen ontving de persoonlijke bedreigingen woensdagavond via mail. Eerder op de dag had hij een stevig debat gevoerd in het Vlaams parlement over de brandstichting in het opvangcentrum van Bilzen. “Laat ons afstand nemen van dat clubje daar, dat zich gedraagt als een bepaalde fractie in de Reichstag”, zei Somers over de Vlaams Belangfractie.

’s Avonds ontving hij via mail een dreigement. “Het dreigement liet niets aan de verbeelding over, brandstichting ten aanzien van de persoon Bart Somers en bij uitbreiding zijn woning”, aldus de politie. Somers diende klacht in en donderdagmiddag konden de speurders een 64-jarige werkloze man uit Kortenberg oppakken. De man werd ter beschikking gesteld van het parket. Hij gaf de feiten toe en mocht na verhoor beschikken, maar het onderzoek wordt verder gezet.

“Als politicus krijg je vaak bagger over je heen, maar dit waren expliciete bedreigen en een strafrechtelijk misdrijf”, reageert Somers. De bedreiging sterkt hem in zijn overtuiging. “We leven in tijden dat sommige mensen denken geweld te mogen gebruiken om iemand de mond te snoeren. Dit is ook een vorm van politieke terreur. Ik voel mij niet geïntimideerd, maar ben wel bezorgd over mijn gezin en naasten. Het is niet aangenaam om zulke mails te krijgen.”

Somers voegt er meteen aan toe dat hij niet de enige zal zijn die op dergelijke manier wordt bedreigd. “Dit is een klimaat waar we van weg moeten, dat we niet mogen legitimeren. Het verklaart ook mijn kwaadheid in het parlement. Iemand van 80 die de moed heeft om ze zeggen dat ze toch een asielcentrum wil, in het Vlaams halfrond verdacht maken en afschilderen als een profiteur, dat is met vuur spelen. Sommige mensen ervaren dat als een vrijgeleide om geweld te gebruiken. Vandaar dat we daar tegenin moeten gaan en een streep moeten trekken.”