09 mei 2020

Een zestiger kwam op zaterdagmorgen rond 10 uur met zijn elektrische rolstoel in de Vrouwvliet terecht. Het was een voorbijganger die de man opmerkte ter hoogte van de Ziekebeemdenstraat. De brandweer kwam ter plaatse en schakelde een ladder in tijdens de reddingsoperatie. De man liep geen verwondingen op, maar verkeerde wel in shock. Hij werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht.