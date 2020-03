Zesdejaars Sint-Romboutscollege maakten rondreis door Italië: “Géén paria’s” Wannes Vansina

02 maart 2020

14u15 0 Mechelen Ook het Mechelse Sint-Romboutscollege organiseerde afgelopen vakantie een reis naar Italië. “Maar we gaan onze zesdejaars niet als paria’s beschouwen!”

De zesdejaars bezochten onder meer Rome, Firenze en Napels, maar bleven dus ver van de ‘high risk’-regio. “Ook veel andere ouders zijn op reis geweest”, relativeert directeur René Schroyens. “Als ze geen symptomen vertonen, mogen de leerlingen gewoon naar school komen.”

De school gaat aan de slag met de voorschriften van de overheid. “Kwestie was dan deze te vertalen naar de kleine planeet die onze school is.”

De ouders kregen een brief, de leerkrachten maandagochtend een briefing en affiches. Verder zag het College er extra op toe dat de toiletten er proper bijliggen en de vuilbakjes tijdig worden geruimd.

Overdreven ongerustheid was er volgens de directeur niet, noch bij leerlingen noch bij ouders. “Mondmaskers hebben we niet gezien, wat belangrijk is om de rust te bewaren.”