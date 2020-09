Zesde Gouden Carolus Indulgence gemaakt met gerookte mout Wannes Vansina

04 september 2020

09u26 2 Mechelen Vanaf vandaag vrijdag ligt de nieuwe Gouden Carolus Indulgence in de winkel. De zesde smaakexpressie in de Indulgence-reeks van de Mechelse brouwerij Het Anker heeft een Duitse inslag.

“Deze editie verenigt op elegante wijze de Duitse traditie van ‘Rauchbier’ (gerookt bier) met de goed uitgebalanceerde smaken van onze Belgische biercultuur. Tijdens het brouwproces wordt een deel van de mout vervangen door ‘peated malt’ (gerookte mout). Dit resulteert in een amberkleurig bier met een kruidige en pittige hopsmaak, aangevuld met een zachte fruitigheid en subtiel rokerige toets die nog lang blijft nazinderen”, meldt Hans Rubens.

De keuze voor een gerookte smaak is niet helemaal toevallig. “Geen rook zonder vuur”, verwijst de brouwerij naar de gerookte smaakexpressie van de Gouden Carolus Single Malt whisky. Deze zal volgend jaar worden uitgebracht.

De Gouden Carolus Indulgence - Funken is te koop in verschillende drankenhandels in heel België, in de Colruyt-supermarkten en de brouwerij- en stokerijwinkel.