Zes maanden met uitstel voor vrouw (31) die auto stal en ei zo na agente aanreed TVDZM

04 juni 2019

15u20 0 Mechelen De rechter in Mechelen heeft de 31-jarige Sophie M. uit Zemst veroordeeld tot een celstraf van zes maanden met probatie-uitstel. De vrouw stal een auto van een vriendin, reed blokje om en sloeg vervolgens op de vlucht met de wagen. In die vlucht reed ze bijna een agenten aan en crashte ze tegen een politiecombi.

De feiten dateren intussen van ruim een jaar geleden. Nadat M. ruzie had met een vriendin besloot ze om op die bewuste dag naar haar woning te trekken en die discussie uit te praten. Alleen had de tegenpartij daar niet zoveel zin in. de 31-jarige parkeerde haar wagen naast die van de vriendin en toe die naar haar wagen wilde stappen, nam M. die autosleutels af. “De vriendin sloeg op de vlucht met de auto van de vrouw, de politie werd gebeld en toen die ter plaatse kwam, sloeg de vrouw een tweede keer op de vlucht. Er volgde een achtervolging doorheen het centrum waarbij ze ei zo na een agente op de fiets aanreed en kon uiteindelijk worden ingerekend op de Wollemarkt nadat ze tegen een politiecombi”, zei de openbaar aanklager vorige maand. De vrouw ontkende de weerspannigheid niet maar beweerde wel dat ze niet de intentie had om de auto te stelen. “Of om op die combi te crashen”, klonk het bij haar advocate. “Ze verloor de controle van haar stuur door het manoeuvre van een andere autobestuurder en kon de aanrijding niet meer verhinderen.”Het parket vorderde een celstraf van zes maanden met uitstel. De verdediging gedroeg zich naar de wijsheid. Na een maand werd de vrouw veroordeeld tot een celstraf van zes maanden met uitstel gekoppeld aan voorwaarden. Aan de burgerlijke partij werd een schadevergoeding toegekend van 350 euro.