Zes maanden cel voor vernielen van cafédeur Tim Van Der Zeypen

01 oktober 2020

Abdellatif E.M. uit Mechelen is door de Mechelse rechter veroordeeld tot een celstraf van zes maanden effectief. De Mechelaar stond begin september terecht voor het vernielen van een deur van een café op de Botermarkt in Mechelen. Hij betwistte de feiten met klem. Alleen konden de stadscamera’s hem aan de feiten linken. Ook op zitting bleef hij de feiten ontkennen en vroeg hij de vrijspraak.

De rechter ging hier na een maand beraad niet op in. Ze veroordeelt de man tot een celstraf van zes maanden en koppelde deze straf aan een geldboete van 400 euro. Aan de eigenaars van het café werd een provisionele schadevergoeding toegekend van zo’n 1.400 euro. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.