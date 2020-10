Zes maanden cel voor het slagen van veiligheidsagent Tim Van Der Zeypen

05 oktober 2020

Een man uit Mechelen is door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van zes maanden effectief. De Mechelaar stond vorige maand voor de rechter omdat hij zijn voorwaarden na een veroordelingen in mei 2019 niet had nageleefd. Hij werd toen schuldig bevonden aan slagen en verwondingen van een veiligheidsagent. De man negeerde de oproepen van de justitie-assistent en de probatiecomissie. Hij ging ook geen cursus agressiebeheersing volgen. Op de zitting in september vroeg hij een nieuwe kans en stelde hij zelf een enkelband en een geldboete voor. Rechter Erika Colpin legde hem uiteindelijk een celstraf van zes maanden effectief op. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.