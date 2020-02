Zes maanden cel voor dertiger die speelautomaat in casino manipuleerde Tim Van Der Zeypen

28 februari 2020

16u00 0 Mechelen Een 39-jarige Armeniër is door de rechter in Mechelen veroordeeld tot een celstraf van zes maanden effectief. In 2018 probeerde hij samen met een andere dertiger geld te stel uit een speelautomaat van casino Golden Palace op het Rode Kruisplein. De kompaan werd vrijgesproken.

De feiten destijds werden gefilmd. Op die beelden was onder meer te zien hoe Hakob F. met zijn hand onder het glas van een speelautomaat ging en deze vervolgens probeerde te manipuleren. Op basis van diezelfde camerabeelden werden de verdachten geïdentificeerd. De dertiger gaf de feiten toe. “Mijn cliënt kende in 2018 niets anders dan miserie”, zei zijn advocate. “Hij verloor zijn vader, zijn job en belandde in de schulden en een depressie. Op dat moment dacht hij dat gokken dé oplossing was en raakte verslaafd.” Het Mechelse casino stelde zich burgerlijke partij en kreeg een schadevergoeding van iets meer dan duizend euro toegekend. De 39-jarige zal ook nog een geldboete moeten betalen van 1.200 euro.