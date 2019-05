Zes appartementen ontruimd nadat plafond van onderliggende winkel instort: “Mijn vader was thuis toen plots de vloer onder hem wegzakte” Tim Van der Zeypen

23 mei 2019

19u51 8 Mechelen In de Pareipoelstraat in Mechelen-Zuid is vanmiddag het plafond van een winkel ingestort. Twee bovenliggende appartementen zijn zwaar beschadigd, in de vier andere flats blijft de schade beperkt. Alle zes de appartementen werden wel onbewoonbaar verklaard. Volgens de eerste vaststellingen van ingenieurs zal het gebouw voor een groot deel moeten worden afgebroken. Er raakte niemand gewond.

“Mijn vader was samen met mijn zoon thuis toen plots de vloer onder zijn voeten wegzakte”, vertelt de bewoner van het zwaarst getroffen appartement op de eerste verdieping van het gebouw. “Hij zat met zijn knie in het gat naar beneden maar kon er nog uitklimmen.” Ook de zoon van de bewoner was thuis. Kort nadat zijn vader zich in veiligheid kon brengen, riep hij zijn kleinzoon en ontvluchtten ze samen de woning. “Ik was nog op het werk maar ben meteen naar hier gekomen. Ik wist eerst niet wat te denken.”

Intussen werden ook de Mechelse hulpdiensten opgeroepen. “Toen wij ter plaatse kwamen, merkten we op dat het plafond van de winkel op het gelijkvloers was ingestort. De aanwezige bewoners waren al naar buiten”, vertelt brandweerluitenant Ronny Cornelis. Naast de grootvader en de kleinzoon, moest ook de bewoonster van een ander getroffen appartement haar woning ontvluchten. “Zij werd opgeschrikt door alarmerende geluiden en merkte barsten op. Ze is meteen naar buiten gelopen. Net op tijd”, luidt het in de buurt.

Perimeter

Uit vrees voor de verdere instorting van het hele gebouw, sloot de lokale politiezone Mechelen-Willebroek de straat af voor het verkeer. Er werd ook een perimeter ingesteld. Ook de noodplanambtenaar van de stad Mechelen, de stadsingenieur en de civiele bescherming kwamen ter plaatse. Het gebouw telt in totaal zes appartementen. Twee ervan raakten zwaar beschadigd. Daar zakte de vloer volledig in. “Deze woningen werden onbewoonbaar verklaard”, luidt het bij de hulpdiensten. “In de vier andere appartementen bleef de schade beperkt. Maar ook hier mogen de bewoners nog niet terug naar binnen.”

Opvang

Voor de twaalf bewoners van de zes appartementen werd er een oplossing gezocht. “Ik kan gelukkig terecht bij mijn zus”, besluit de bewoner van de flat op de eerste verdieping. “Naar de toekomst toe hoop ik dat we iets kunnen regelen met het OCMW.” Zij mochten vanavond onder begeleiding van de brandweer hun persoonlijke spullen gaan ophalen. De omstandigheden van de instorting wordt nu verder onderzocht. De winkel op het gelijkvloers was in zijn laatste verbouwingsfase. Of men op het moment van de instorting aan het werken was in het pand is nog niet duidelijk.

Wat er met het gebouw zal moeten gebeuren maakt ook deel uit van verder onderzoek. Zo werd er in eerste instantie gestut om verdere instorting te voorkomen maar in de loop van donderdagavond kwam de beslissing om het pand gedeeltelijk af te breken. Vanavond nog zullen de eerste maatregelen worden getroffen. De Pareipolestraat blijft voorlopig afgesloten voor het verkeer.