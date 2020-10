Zennebrug vanaf donderdag tijdelijk weer open voor verkeer Wannes Vansina

06 oktober 2020

18u30 0 Mechelen Goed nieuws voor de gebruikers van de Zennebrug in Hombeek en de bewoners van de omleidingsroute. De renovatie is zo goed als achter de rug, zodat de Vlaamse Waterweg de baanbrug donderdagochtend weer open kan stellen voor het verkeer, al is dat dan tijdelijk.

De afgelopen maanden vernieuwde een gespecialiseerde aannemer het brugdek, de brugvoegen en de waterdichting. Daarnaast herstelde en schilderde hij de bestaande leuningen. “Alleen de uitzetvoeg op de brug moet nog worden geplaatst zo gauw het weer het toelaat. Er is beslist om - in afwachting van plaatsing van de uitzetvoeg - al opnieuw verkeer toe te laten op de brug”, meldt de waterwegbeheerder.

Bedoeling is die laatste klus in de tweede helft van oktober uit te voeren, maar daarvoor is zeker een week droog weer nodig. De Mechelseweg zal dan weer even worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, maar voetgangers en fietsers zullen wel door kunnen.

In het voorjaar van 2021 gaat de laatste fase van de totaalrenovatie in. Dan neemt de aannemer de onderbouw van de brug onder handen. Hij zal de nodige betonherstellingen doen aan de buitenste langsbalken en oude nutsleidingen wegnemen.