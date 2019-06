Zelfs weergoden fan van Maatjesfeest Wannes Vansina

12 juni 2019

Het moet zijn dat de weergoden houden van haring. Hoe valt het anders te verklaren dat de zon scheen bij aanvang van het Maatjesfeest op de Mechelse Grote Markt? Tot dan had het geregend met pijpenstelen. Het bleef ook droog, op een buitje omstreeks 18 uur na. “Ik schat dat hier vanavond tussen 3.000 à 4.000 bezoekers zijn. Dat zijn er geen 5.000 zoals vorig jaar, maar dat is niet erg. Toen konden we de bestellingen niet bijhouden, nu wel. En de paella en bakharing zijn op”, lacht Luc Vis, die het visfestijn organiseerde samen met Karel Meyer van café Sava. Het was weer een feest voor jong en oud. “De mensen zijn gelukkig en dat is het belangrijkste!” Liefhebbers kunnen nog tot vanavond 23 uur op de Grote Markt genieten van maatjes, oesters en calamares en muziek.