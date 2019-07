Zelfs op warmste dag dumpen baasjes kittens, dierenbescherming start geldinzameling Wannes Vansina

25 juli 2019

19u36 22 Mechelen Dierenbescherming Mechelen is donderdag met een geldinzameling gestart voor de verzorging van de enorme toevloed aan kittens. Zelfs op de warmste dag ooit in ons land werd een klein katje gedumpt in een kartonnen doos.

Het arme katertje werd donderdag gevonden aan vijver Montreal. Een dag eerder werd ook al een kattinnetje gevonden in een veld nabij de Galgestraat, in een draagmand, in volle zon zonder drinkwater. Voor hetzelfde geld was het nu dood. De vondsten brengt het totaal intussen op maar liefst 105 kittens. Alle opvanggezinnen zitten vol.

“De toevloed aan gedumpte kittens is niet te stoppen en dikwijls zijn deze diertjes onderkomen of hebben ze kleine mankementjes. Ook het kereltje van vandaag kan niet zonder een medische ingreep, want hij heeft een navelbreuk”, zegt Katia Geudens.

Niet steriel of gechipt

Uiteraard zijn de katjes ook niet steriel of gechipt. “We kunnen de volledige kostprijs ook niet doorrekenen aan nieuwe baasjes. Vandaar de geldinzameling.” De Dierenbescherming kan bogen op trouwe dierenvrienden. Op een uur tijd had de vzw via Facebook al 250 euro bijeen.

De piek is niet ongewoon in de zomer. “Hij kwam wel iets later op gang, maar is heviger”, zegt Geudens. Wat oudere zwerfkatten betreft, is er geen grote toename. “We hebben wel enkele ‘hoarders’ gehad: mensen die katten verzamelen en de grote aantallen uiteindelijk niet meer aankunnen.”

Niet vervoeren

Nog dit: de Dierenbescherming vraagt geen dieren te vervoeren bij grote hitte. “Ook al heb je airco, het vervoer is voor sommige dieren heel stresserend en kan in combinatie met deze warmte fataal worden. We vragen daarom om geen dieren binnen te brengen tenzij dit heel dringend is. Zwerfkatten worden bij voorkeur ‘s morgens vroeg binnen gebracht”, aldus nog de Dierenbescherming.