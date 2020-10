Zeg voortaan niet H30 of Mechelen Talentenfabriek, maar RADAR Wannes Vansina

07 oktober 2020

17u21 2 Mechelen H30 en Mechelen Talentenfabriek bundelen de krachten en vormen voortaan RADAR. Het doel van de samenwerking: een betere ondersteuning van artistiek talent en het bereiken van een ruimere doelgroep.

H30 in de Hanswijkstraat bestaat sinds 2008 en biedt jongeren een veilige experimenteerplek. Mechelen Talentenfabriek werd dan weer in 2016 opgericht en ondersteunt ondernemende kunstenaars en artiesten, momenteel in de voormalige bibliotheek en de oude brandweerkazerne.

“Net zoals we recent ons tentoonstellingsbeleid hebben versterkt door De Garage en het Hof van Busleyden in een ééngemaakte structuur onder te brengen, zagen we ook de opportuniteit om onze talentenwerking slagvaardiger te maken”, zegt Cultuurschepen Björn Siffer.

100-tal projecten

“We geven zuurstof aan artistiek talent. Nu al krijgen jaarlijks een 100-tal projecten ondersteuning en kansen om een wild idee of plan om te zetten naar een kunst- of cultuurproject. Met RADAR willen we die doelgroep nog verruimen en individuele Mechelaars, collectieven of organisaties helpen hun droom te verwezenlijken.”

Om het netwerk van partners uit te breiden roept de stad organisaties en privéinitiatieven op om zich aan te melden en partner te worden van RADAR.

“Superbelangrijk”

Drie ambassadeurs namen bij de voorstelling van de nieuwe naam het woord om het belang van de artistieke werkingen te duiden. “Plaatsen als deze zijn superbelangrijk voor jonge kunstenaars”, getuigt theatermaker Lorena Pires, die dankzij H30 een voorstelling kon maken.

Jonas Tuch zag dankzij jaren begeleiding zijn droom in vervulling gaan: een grote muurschildering in de Onze-Lieve-Vrouwestraat. “En intussen ben ik bezig in de Blauwhondstraat.” Khaoula Chichi krijgt dan weer begeleiding voor het opzetten van een evenement dat jongeren met een migratieachtergrond meer wil betrekken bij cultuur. “We kregen een toelage van Jint, maar dan kwam de vraag: hoe organiseer je zoiets. H30 wijst de weg”, aldus Khaoula Chichi