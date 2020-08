Zaterdagmarkt vindt plaats op feestdag Wannes Vansina

14 augustus 2020

10u01 0

Het is morgen zaterdag Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart, maar dat houdt de marktkramers in Mechelen niet tegen om hun kramen op te slaan. “Feestdag of niet, de zaterdagmarkt vindt gewoon plaats”, laat voorzitter van Markta Luc Marien weten. De stad roept bezoekers op om aan de rand te parkeren en gebruik te maken van de Shopping Shuttle. De zaterdagmarkt vindt plaats van 7 tot 14 uur, uiteraard met inachtname van alle coronamaatregelen.