Zaterdagmarkt verloopt niet langer in shiften Wannes Vansina

02 juli 2020

15u15 3 Mechelen De Mechelse zaterdagmarkt vindt niet langer plaats in twee shiften. Vanaf dit weekend wordt de markt weer volledig opgesteld, tijdens de vertrouwde uren en opnieuw op Grote Markt, Steenweg, Schoenmarkt, Ijzerenleen, Befferstraat, Veemarkt, Botermarkt, Boucherystraat en Hallestraat.

Het honderdtal vaste marktkramers is opnieuw tegelijk welkom. Losse kramen en demokramen moeten wel nog wachten en ook proefstandjes mogen voorlopig niet. Het aantal bezoekers wordt wel nog geteld, de gekende afstandsregels blijven gelden en er wordt nog steeds gewerkt met looprichtingen. Gemeenschapswachten en stewards houden toezicht. “Bij marktkramers staat de Mechelse markt bekend als een van de best draaiende markten van het land. Samen met Markta stellen we alles in het werk om dat te blijven”, aldus schepen van Economie Greet Geypen.