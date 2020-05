Zaterdagmarkt duurt hele dag: “Voorbeeld voor Vlaanderen” Wannes Vansina

19 mei 2020

16u29 5 Mechelen De Mechelse zaterdagmarkt gaat opnieuw van start, en hoe! De marktkramers zullen geen halve, maar een hele dag op post staan. Het is te zeggen: in de voormiddag de ene helft, in de namiddag de andere helft. “Zo valt niemand uit de boot.”

“Het is goed dat markten weer mogen plaatsvinden, maar de beperking is ridicuul.” Markta-voorzitter Luc Mariën, beter bekend als Luc Vis, was vorige week niet te spreken over de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad dat een markt maximaal uit vijftig kramen mocht bestaan. Er zijn immers 109 abonnees voor de Mechelse zaterdagmarkt.

Markta diende daarom een voorstel in om de markt niet alleen in de voormiddag te organiseren, maar ook in de namiddag. Het stadsbestuur gaat daar nu mee akkoord. “Zo voldoen we aan de geldende maatregelen om de markt op een veilige manier te organiseren én bieden we de marktkramers een welgekomen perspectief”, zegt Economieschepen Greet Geypen.

Tussen 7 en 13 uur wordt prioriteit gegeven aan voedselkramen en kramen met bederfbare producten zoals snijbloemen. Van 14 tot 18 uur is het dan de beurt aan kramen met niet-bederfbare producten. Het maximum van 50 kramen zal zowel in de voormiddag, als in de namiddag gerespecteerd worden.

Voorbeeld

Mariën zegt het stadsbestuur dankbaar te zijn en noemt Mechelen een voorbeeld voor gans Vlaanderen. “Het is belangrijk dat alle marktkramers op de zaterdagmarkt terechtkunnen. Een beurtrolsysteem is vooral voor handelaars met verse producten niet haalbaar. Dan dreigt de afvalcontainer hun grootste afnemer te worden.”

Uiteraard wordt het geen gewone markt. Kramers zijn bijvoorbeeld verplicht een mondmasker te dragen en mogen geen etenswaren of dranken voor onmiddellijke consumptie aanbieden. Er wordt een eenrichtingsverkeerplan opgesteld en er wordt op toegezien dat niet te veel klanten tegelijkertijd de markt bezoeken.