Zangeres en pianist verrassen bewoners van Varkensstraat met mini-concertje

16 april 2020

19u30 2 Mechelen Suzette De heyder uit Mechelen en Geert Synave uit Wilrijk hebben vanmiddag een klein openluchtconcert gehouden op het Jan de Smedt-plein in het centrum Mechelen. Hiermee wilden ze de omwonenden een hart onder riem steken.

De bewoners van de verschillende appartementsgebouwen in de Varkensstraat werden donderdagmiddag verrast met een mini-concert. “Een initiatief dat tot stand kwam dankzij de Mechelse straathoekwerkers. Zij hadden me dit voorgesteld. Lang moeten aarzelen heb ik niet. Ik vond het echt een leuk initiatief”, vertelt Suzette.

Een uur lang zong Suzette het ene liedje na het andere onder begeleiding van haar vaste pianist Geert. Het optreden kan gerust een succes worden genoemd. Enkele bewoners verlieten heel even (én met de coronoarichtlijnen in hun achterhoofd) hun appartement of bewonderden het optreden vanaf hun terras.

Zonnetje

“Het is bijzonder leuk. Zeker nu het zonnetje dat schijnt”, vertelt een bewoonster. “Het doet je ook even vergeten in welke moeilijke tijd we leven.” Ook het muziekaal duo hield er een leuke ervaring op na: “We kregen achteraf heel wat leuke reacties. Hiervoor doe je het uiteindelijk.”

Na hun optreden op het Jan de Smedt-plein werd er nog naar het kruispunt van de Olivetenvest met de Adegemstraat getrokken voor mini-concertje op straat. “Mijn ouders wonen daar. Ik wilde ze er even gaan verrassen", klinkt het nog.

Coronatour

Inmiddels werd het duo ook al uitgenodigd door enkele woonzorgcentra. Niet enkel in Mechelen maar ook in Wilrijk. “Het lijkt wel alsof we aan een coronatour begonnen zijn", lacht Suzette. Zij bood zich een tijdje geleden ook al vrijwillig aan in de strijd tegen het coronavirus: “Destijds heb ik mee mondmaskers en schorten gestikt.”



