Zaal Grétry alweer decor voor filmopnames Wannes Vansina

05 juni 2019

16u48 1 Mechelen In Heffen vinden vandaag woensdag opnames plaats voor een nieuwe televisieserie ‘Baantjer’ door het Nederlandse productiehuis Millstreet Films. Er wordt gefilmd in zaal Grétry in de Kazernestraat en de voormalige pastorij in de Sint-Amandusstraat.

De serie vertelt het verhaal van de jongere Jurriaan De Cock. “We hadden een Vlaamse locatie nodig voor een scène, een location hunter bracht ons hier”, vertelt opnameleider Jos De Weerdt. De reeks is een vervolg op de bioscoopfilm ‘Baantjer het begin’. De reeks zal te zien zijn op RTL, of ze ook in Vlaanderen op de buis komt, is niet bekend. Het einde van de opnames is voorzien om 21 uur. Tot dan moet het verkeer omrijden.

Het is niet de eerste keer dat er opnames plaatsvinden in zaal Grétry, die eigendom is van de Concertband Heffen. De opnameploeg van ‘De Zonen van Van As’ was er al meermaals te gast – in september komt ze nog eens terug - en Stany Crets deed er ook al beroep op voor zijn film ‘Lee & Cindy C’. “Het is de authentieke uitstraling die het hem doet”, weet de beheerder.

Die uitstraling blijft, ook al zijn er plannen om het café en de zaal te renoveren. De uitvoering is voor 2020 of 2021. Bedoeling is dat het café na de renovatie vaker open zal zijn.